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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:23 م
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سعر اليورو اليوم الجمعة 27-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:41 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 27-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية اليورو
كتبت دانه الحديدى
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 27-7-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.85 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع.
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.
 
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.85 جنيه للشراء
 
20.97 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.81 جنيه للشراء
 
20.99 جنيه للبيع
 

سعر فى بنك مصر

20.75 جنيه للشراء
 
20.92 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.76 جنيه للشراء
 
20.91 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.89 جنيه للشراء
 
21.07 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.81 جنيه للشراء
 
20.96 جنيه للبيع
 
 
 

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