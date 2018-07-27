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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:50 م
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رئيس جنوب أفريقيا يعلن بحث اتفاق نووى مستقبلا مع بوتين

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:10 م
رئيس جنوب أفريقيا يعلن بحث اتفاق نووى مستقبلا مع بوتين رئيس جنوب إفريقيا الجديد سيريل رامافوسا
جوهانسبرج (رويترز)
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قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الجمعة، إن اجتماعا خاصا عقده مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذا الأسبوع انتهى إلى الاتفاق على أن تبحث حكومتا البلدين اتفاق طاقة نووية فى المستقبل.

وأبلغ رامافوسا بوتين أن جنوب إفريقيا قد لا تمضى قدما فى توسع نووى فى الوقت الحالى لأن أداء الاقتصاد ليس على النحو الأمثل.

وقال خلال مؤتمر صحفى عُقد فى ختام قمة لمجموعة بريكس "لسنا قادرين على المضى قدما فى برنامج بناء نووي. الرئيس بوتين كان متقبلا للأمر، وقال تعامل مع مشاكلك وحين يتغير الوضع فيمكننا مواصلة الحديث فى هذا الشأن. لم نذهب لأبعد من ذلك".

 


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