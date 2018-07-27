رئيس الوزراء العراقى: دعوات المرجعية الدينية العليا نصب أعيننا

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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، إن جميع مادعت إليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا.. مشيرا إلى أنه أعلن الاستجابة الفورية لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين فى المحافظات وفق الصلاحيات المحددة والإمكانات المالية المتوفرة.

وأضاف العبادى - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - "منذ اللحظات الأولى لإعلان المواطنين لمطالبهم فى عدد من المحافظات، أعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة واعتبرنا الاستجابة لمطالب المواطنين قوة وليس ضعفا لأنهم أبناء شعبنا وهدفنا خدمتهم، والتقينا بوفود عديدة من أبناء المحافظات وأصدرنا العديد من الأوامر الفورية لتنفيذ المطالب الممكنة وفق الصلاحيات المحددة لنا والإمكانات المالية المتوفرة وحسب الأولويات والتوقيتات الزمنية الممكنة وشكلنا لهذا الغرض لجنة الخدمات والإعمار فى المحافظات التى باشرت عملها على الفور".

وأكد العبادى أن خطبة المرجعية الدينية العليا رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه.. وتابع قائلا "نؤكد موقفنا المؤيد لما ورد من ملاحظات وتوجيهات ودعوات وحلول تضمنتها خطبة المرجعية الدينية العليا التى كانت وستبقى صمام الأمان لعراق قوى مزدهر ومستقر يتحقق فيه الأمن والأمان والعدالة والازدهار لجميع أبنائه ولا مكان فيه للفاسدين".

ويأتى بيان رئيس الوزراء حيدر العبادى بعد ساعات من خطبة صلاة الجمعة التى ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فى كربلاء عبد المهدى الكربلائي، والتى دعا خلالها إلى تحقيق مطالب المتظاهرين بصورة عاجلة، وتشكيل حكومة فى أقرب وقت على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية عن أدائها.

وكان المئات من المواطنين العراقيين تظاهروا اليوم الجمعة، وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين، كما أعلنوا تأييدهم لخطبة المرجعية الدينية.