رئيس الوزراء الإيطالى: إلغاء إيجار طائرة رئاسية بسبب تكلفتها العالية

كتبت فاطمة شوقى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى حوزيبى كونتى، أنه يعمل على إنهاء عقد إيجار طائرة إيرباص A340-500، كانت تستخدم فى التنقلات الخارجية الرسمية لرئيس الحكومة، كلف خزينة البلاد أكثر 150 مليون يورو خلال الثمانى سنوات الماضية

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقال كونتى على الفيسوك فإن الحكومة التى يقودها أرادت، منذ صعودها إلى سدة الحكم مطلع يونيو الماضى، إعطاء "إشارات قوية للتغيير" مقارنة بالحكومات السابقة، عبر تنفيذ سياسة "إنفاق أقل للمال العام وتقليص للنفقات غير الضرورية".

ووصف إيجار الطائرة، الذى تم فى عقد موقع مع شركة الإتحاد للطيران-أليتاليا سابقا، بأنه عملية غير مواتية تماما، من ناحية الأثر الاقتصادى والمنفعة العملية على حد سواء.

وقال :"إننا نتحدث عن 150 مليون يورو تم إنفاقها فى 8 سنوات فقط من الإيجار، بما فى ذلك 20 مليون يورو لتحويلها إلى طائرة رئاسية، إنها طائرة كبيرة ومكلفة نادرا ما استخدمت".