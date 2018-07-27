دول بريكس تتعهد تعزيز التعاون فى مواجهة تهديد الحرب التجارية الأمريكية

جوهانسبرج (أ ف ب)

ندد قادة مجموعة بريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - خلال قمة عقدوها فى جوهانسبرج الخميس، بـ"التحديات غير المسبوقة" التى تُهدد تعددية الأطراف، وذلك ردا على الحرب التجارية التى أطلقها الولايات المتحدة.

وفى بيان مشترك، أعرب الرؤساء الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينغ والجنوب أفريقى سيريل رامافوسا والبرازيلى ميشال تيمر ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى "عن قلقهم بشأن آثار تدابير سياسة الاقتصاد الكُلّى التى اتُخذت فى بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية".

وحذروا من أن هذه الإجراءات "يمكن أن تُسبّب تقلبات اقتصادية ومالية فى الاقتصادات الناشئة وقد يكون لها تأثير على آفاق نموها".

وأضافوا ان "النظام التجارى متعدد الأطراف يواجه تحديات غير مسبوقة"، مسلطين الضوء على "أهمية وجود اقتصاد عالمى مفتوح يسمح لكل الدول وجميع الشعوب بأن يتشاركوا فوائد العولمة ".

كما دعت الدول الخمس "جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى احترام قواعد هذه المنظمة والوفاء بالتزاماتهم فى نظام تجارى متعدد الأطراف".