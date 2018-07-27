دواوين الوزارات × 24ساعة..الصحة توفر 160 ألف كبسولة "أمبلانون" لمنع الحمل

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
"التضامن" تعلن بدء استخراج التأشيرات لحجاج الجمعيات.. سفر أول فوج الأسبوع المقبل.. تخصيص 36 طبيبًا لرعاية الحجيج خلال تأدية المناسك.. التوجه مباشرة للمذابح المفتوحة لأداء النسك بعيدًا عن الوسطاء والمحتالين
وزارة التربية والتعليم:
انخفاض نسب تظلمات الثانوية العامة عن الأعوام الماضية.. التعليم: استقبال قرابة 90 ألف طلب حتى الآن.. وتؤكد: هناك كراسات إجابة استحقت الزيادات بعد التظلم.. و25 ألف طالب أطلعوا على ورقتهم داخل الكنترولات
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
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