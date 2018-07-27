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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:19 ص
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دواوين الوزارات × 24ساعة..الصحة توفر 160 ألف كبسولة "أمبلانون" لمنع الحمل

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24ساعة..الصحة توفر 160 ألف كبسولة "أمبلانون" لمنع الحمل د. هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وزارة الصحة: 

 
 
 

وزارة التموين: 

 
 
 

وزارة التضامن الاجتماعى: 

 
 

وزارة التربية والتعليم: 

 
 

وزارة الإسكان: 

 
 
 

وزارة الأوقاف:

 
 
 

وزارة الزراعة: 

 
 
 

وزارة التعليم العالى:

 
 
 

وزارة القوى العاملة:

 
 

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