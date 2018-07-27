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"خلود" تهشم رأس زوجها بـ"طافية حريق" بعد إعلان رغبته فى الزواج من أخرى

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:40 ص
"خلود" تهشم رأس زوجها بـ"طافية حريق" بعد إعلان رغبته فى الزواج من أخرى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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خلافات زوجية طاحنة دارت بين الزوجين "خلود.ا.ف" ابنة الطالبية وزوجها "طارق.ع.م"، بسبب بخله ورفضه الإنفاق على طفليه واعتماده على ما تتقاضى الزوجة من أموال من مشروعها ببيع الملابس الجاهزة وادخار أمواله، لتعيش 5 سنوات فى نزاعات وتترك المنزل عدة مرات، حتى فاض بها الكيل وقررت الاقتصاص منه وانقضت عليه وهشمت رأسه بطافية الحريق.

 

ووفق البلاغ المقدم أمام قسم شرطة الطالبية، أكد ذهاب الزوج فى حالة صحية متدهورة بعد تلقيه عدة ضربات من زوجته حتى فقد وعيه، وذهب بحالة حرجة للمستشفى أثر خلاف نشب بينهما على تمكينها من شقة الحضانة بعد طرده لها وقراره الزواج من أخرى والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وملابس خاصة بتجارتها قدرت بـ20 ألف جنيه، وبعض المبالغ المالية نتيجة البيع.

 

وأكدت الزوجة، ردًا على البلاغ الذى حرره زوجها يتهمها بضربه وإلحاق عدة إصابات بجسده: كان يقابل كل ما أفعله من أجل الحفاظ على المنزل باستهتار، يعاملنى دون احترام مشاعرى، ويقدم على خيانتى وفضحى وسط صديقاتى وجاراتى، وتبديد أموالى على السيدات التى ينصب عليهن.

 

وتابعت: كثيرًا ما كان يتعدى على بالضرب ويسرق أموالى ويتعاطى مخدر الحشيش، ويعنف طفليه كلما أبدى رغبتى بالطلاق، خوفًا من ضياع العز الذى يعيش فيه بسببى، وأنا صامتة، وعندما شكوت لأهله ثار واتهمنى أننى أعايره وأفضحه، وطردى من المنزل ومنعنى من الدخول وأخذ متعلقاتى، وبدأ فى تهديدى وأتى بسيدة مطلقة على علاقة مشبوه بها وتزوجها ومكنها من شقتى.

 

وأضافت خلود: عيشى معه كان يشعرنى بالاشمئزاز، كرهت نفسى بسببه وأصبت بعقدة نفسية من كثرة تهديداته، أقمت دعوى طلاق للضرر وتبديد ومطالبته بالقايمة بعد أن قبل زوجى عديم النخوة أن يستولى عليها بعد أن ذقت الويل على يديه، وعندما حاول منعنى من أخذ حقوقى هشمت رأسه بطافية الحريق.


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