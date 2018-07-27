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الجمعة، 27 يوليه 2018 09:55 م
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حرائق غابات كاليفورنيا تجبر السكان على الهروب وتعرض آلاف المنازل للخطر

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:43 م
حرائق غابات كاليفورنيا تجبر السكان على الهروب وتعرض آلاف المنازل للخطر حرائق غابات - أرشيفية
(أ ش أ)
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أجبر اتساع رقعة حريق غابات فى شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية السلطات المحلية بمدينة ريدينج على عملية إجلاء جماعى مع تعرض نحو خمسة آلاف منزل وشركة للخطر.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق فى كاليفورنيا، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة، إن حريق "كار فاير" قتل رجل إطفاء اليوم، مع دفع الرياح ألسنة اللهب باتجاه ريدينج.

وأضاف المسؤولون أن رقعة الحريق الذى يستعر فى مقاطعة شاستا اتسعت بنسبة 60 بالمائة تقريبا خلال الليل وأتى على أكثر من 444 ألف فدان ، مشيرين إلى أن عملية احتواء الحريق لم تتعد نسبة ثلاثة بالمائة منه على الرغم من جهود فرق الإطفاء المستمرة لليوم الخامس.

واقتربت سحابة من الدخان وألسنة اللهب من الأبنية المنخفضة فى ريدينج التى يقطنها 90 ألف نسمة.

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا سكوت مكلين إن إصابات لحقت ببعض المدنيين ورجال الإطفاء.

 


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