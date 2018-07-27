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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:13 م
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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وعطور بـ400 ألف جنيه

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:42 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وعطور بـ400 ألف جنيه مطار القاهرة الدولى- أرشيفية
أ ش أ
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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة سامى عبدالستار محاولة تهريب زجاجات من العطور، للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن مأمور التفتيش محمد فيصل اشتبه فى أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 5 هواتف محمولة آيفون و 500 زجاجة من عطر العود الخام، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 400 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أن الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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