توافد الزائرين على معهد البحوث الفلكية بحلوان لمتابعة الخسوف الكلى للقمر

كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى

بدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من الزائرين على مرصد حلوان، لمتابعة ظاهرة الخسوف الكلى للقمر الأطول بالقرن الواحد والعشرين بمصر والوطن العربى.

ويرصد المعهد القومى للبحوث الفلكية الخسوف الكلى للقمر من خلال لجان للرصد بمحافظات أسوان ومطروح والإسماعيلية والفيوم والقاهرة، ويفتح أبوابه للزائرين مجانًا بمرصد حلوان لمتابعة الظاهرة، وكذلك أداء صلاة الخسوف بمسجد المرصد .

والخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر ، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر اليوم الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون .

ويستغرق الخسوف الكلى للقمر فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبه ظلى – جزئى – كلى" مدة قدرها 6 ساعات وأربع عشرة دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى – كلى – جزئى" مدة قدرها ساعتين واثنتى عشرة دقيقة، كما يستغرق الخسوف الكلى للقمر من بدايته وحتى نهايته ساعة واحدة وثلاث وأربعين دقيقة، كما أن الخسوف الكلى سيرى فى مصر والوطن العربى.