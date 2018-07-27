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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:28 ص
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تعرف على إرشادات العلاقات العامة بضرائب الأقصر لتوضيح ضريبة العقارات

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:00 ص
تعرف على إرشادات العلاقات العامة بضرائب الأقصر لتوضيح ضريبة العقارات مصلحه الضرائب
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال الضرائب العقارية بمحافظة الأقصر، حملات توعية لملاك العقارات المبنية وحثهم على فوائد سداد الضريبة العقارية المستحقة وما تشمله من إسهامات مباشرة من المواطن فى الحد من معاناة الكثير من المرضى المتواجدين على قوائم الانتظار فى المستشفيات.

ومن جانبه أوضح نشأت وليم مكرم، مدير إدارة العلاقات العامة بمنطقة الضرائب العقارية بالأقصر، بعض النقاط المهمة المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) بشكل مبسط، وأفاد بما يلى-

أولاً: الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية

تستحق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية فى حالات ثلاثة: (تامة ومشغولة "يعنى متشطبة وأنت بتستغلها" – أو تامة وغير مشغولة "يعنى متشطبة بس أنت قافلها ومش مستغلها لأى سبب كان" – أو مشغولة على غير إتمام " يعنى لسه متشطبتش بس أنت بتستغلها")، وبالتالى لو الشقة مش متشطبة وأنت لسه مستغلتهاش – كده أنت ميبقاش عليك ضريبة لحد ما تشطبها وتبقى جاهزة للسكن هنا بقى يبقى لازم تدفع الضريبة العقارية عليها

ثانيًا: حالات الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية:

لكل أسرة إعفاء لوحدة واحدة فقط أقل من 2 مليون جنيه.. اللائحة التنفيذية عرفت الأسرة بأنها (الزوج والزوجة والأولاد القصر)، بمعنى أنه لو أسرة مكونة من 4 أشخاص وكل واحد فيهم عنده وحدة باسمه، هيتعفى منهم "شقة" واحدة بس فى حدود 2 مليون جنيه، والباقى عليه ضريبة أيًا كان ثمن الوحدة، وبكده لو الفرد عنده أكتر من وحده سكنية هتتعفى له وحدة واحده فقط أقل من 2 مليون جنيه.

 


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