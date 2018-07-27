تصدير أول شحنة لحوم أوغندية إلى السوق المصرية

كتب أحمد جمعة

بدأت شركة مصر - أوغندا للأمن الغذائى، تصدير أول شحنة من اللحوم البقرى إلى الأسواق المصرية، بشحنة تبلغ 50 طناً من مختلف أنواع اللحوم المجمدة إلى إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، وأكد المهندس شريف القلينى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن اللحوم الأوغندية تمتاز بمستوى مرتفع من الجودة، متفوقة على اللحوم المستوردة إلى السوق المصرية من البرازيل وغيرها من الدول.



مجزر شركة مصر أوغندا للأمن الغذائى

وأضاف القلينى أن تصدير الشحنة الأولى من اللحوم إلى مصر يأتى عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى إلى القاهرة مايو الماضى، حيث شهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مراسم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، من ضمنها دعم التعاون الثنائى فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما تم الاتفاق أثناء الزيارة على إنشاء مزرعة نموذجية طموحة لوزارة الزراعة الأوغندية لتطوير نظم الزراعة الحديثة والثروة الحيوانية، تستهدف دعم المشروعات التى تحقق الأمن الغذائى لمواطنى كلا الدولتين.



إعداد اللحوم الأوغندية للتصدير إلى مصر

وأوضح القلينى أن هذه الشحنة هى الأولى إلى مصر يعقبها عدة تعاقدات مع الوزارات المعنية، لافتاً أن اللحوم الأوغندية من أجود أنواع اللحوم البقرى، التى تتميز بجودة عاليه نتيجة تغذية الأبقار على مواد طبيعية وأنواع مميزة من العلف عالى الجودة تحت إشراف ورعاية وزارة الزراعة الأوغندية.



لحوم أوغندية معدة للتصدير إلى مصر

يذكر أن موسيفينى أكد حرصه على افتتاح شركة مصر - أوغندا للأمن الغذائى فى أغسطس 2016، فى دليل على إدراك القيادة الأوغندية بأهمية المشروع، حيث تُعد الشركة أكبر مجزر فى أفريقيا، وأول شركة تقوم بتصدير اللحوم المجمدة وتعبئتها وفقاً لأحدث طرق ووسائل التعبئة العالمية، كما حصلت الشركة على شهادات الجودة وإتباع أحدث النظم فى الإدارة.