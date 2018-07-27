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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:07 م
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تحرير 244 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة فى الاقصر

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:49 م
تحرير 244 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة فى الاقصر حملة تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قامت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، بالاشتراك مع إدارات تموين إسنا والقرنة والزينية والبياضية والطود ومديرية الطب البيطرى، بتشكيل حملات لضبط الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير عدد 244 محضرا وقضية تموينية .

وتضمنت المحاضر عدد 7 محاضر تجميع دقيق مخابز بإجمالى 6 طن دقيق، وعدد 45 محضر عدم وجود شهادة صحية، و 9 محاضر سلع منتهية الصلاحيه.

كما تضمنت المخالفات 50 محضر عدم الاعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بوتاجاز بسعر أعلى من السعر الرسمى، و 25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 7 محاضر عدم نظافة، و 5 محاضر عدم وجود قائمة، و 20 محضر توقف مخابز، و 2 محضر عدم وجود ماكينة، و 2 محضر عدم وجود سجلات ، وضبط 250 كيلو رده ناعمه، و تجميع دقيق مستودع عدد 20 شيكارة دقيق، و عدد 6 محاضر استخدام إسطوانات بوتاجاز في غير الغرض، ومحضر عدم وجود فواتير، ومحضر نقص وزن سكر، ومحضر تجميع 1000لتر بنزين 80، و 5 محاضر ادارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر تجميع سكر تموين، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر غش تجاري، ومحضر اختراق نظام .

 


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