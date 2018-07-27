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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:08 م
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بعد قليل أطول خسوف كلى للقمر بالوطن العربى وإعتام كامل لقرصه الساعة 9:30

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:01 م
بعد قليل أطول خسوف كلى للقمر بالوطن العربى وإعتام كامل لقرصه الساعة 9:30 خسوف القمر
كتب محمود راغب
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يترقب الملايين بمصر والوطن العربى بعد قليل ، أطول خسوف كلى للقمر فى القرن الواحد والعشرين ، والذى يبدأ بمرحلة شبه الظل في الساعة 7:15 مساءً ولن ترى العين المجردة أي تغيير يذكر في هذه المرحلة.
 
ويبدأ تلامس القمر مع ظل الأرض في الساعة 8:24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً في قرص القمر مع بعض النقصان في درجة لمعانه.
 
ويصبح الخسوف كلياً في الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض في الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى في منطة شبه الظل (التي لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.
 

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