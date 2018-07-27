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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:51 م
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برلين تستحوذ على حصة من شركة استراتيجية للكهرباء لتجنب وقوعها بأيدى صينيين

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:08 م
برلين تستحوذ على حصة من شركة استراتيجية للكهرباء لتجنب وقوعها بأيدى صينيين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ف ب
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أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنها اشترت 20% من شركة نقل الكهرباء الألمانية "50 هيرتز" من أجل حماية هذه الشركة الاستراتيجية التى تثير اهتمام مستثمرين صينيين ويزداد القلق فى ألمانيا من طموحاتهم.

وقالت وزارة الاقتصاد، فى بيان، إن "الحكومة الألمانية لديها، ولدوافع مرتبطة بالسياسة الأمنية، مصلحة كبيرة فى حماية البنى التحتية للطاقة"، وأضافت "لذلك تقرر أن يقوم (المصرف العام) "كا اف فى"، بأمر من الحكومة، بشراء 20% معروضة للبيع من الشركة المشغلة لشبكة "50 هيرتز".

وتؤمن "50 هيرتز" الكهرباء لنحو 18 مليون شخص فى شرق ألمانيا وشمالها، وبذلت السلطات الألمانية جهودا كبيرة لمنع المجموعة الحكومية الصينية "اس جى سى سى" من الاستحواذ على هذه الحصة من الصندوق الاسترالى "آى اف ام"، وقال مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، إن قيمة الصفقة تبلغ "حوالى مليار يورو"، موضحًا أن الاتفاق المالى سينجز "خلال شهر واحد"، وعهد بالملف إلى وزير الاقتصاد بيتر التماير القريب من المستشارة أنجيلا ميركل.

وتخشى ألمانيا تطلعات بكين إلى الشركات الألمانية وتبنت قبل عام مرسوما يفترض أن يحمى هذه الشركات من طموحات المستثمرين الاجانب اذا ارادوا شراء اكثر من 25% من أى شركة مرتبطة بنشاطات استراتيجية فى البلاد من بنى تحتية ومعلوماتية وقطاع الطاقة، وبما أن الحصة المعروضة كانت تشكل أقل من 20% من "50 هيرتز" فقد قررت الحكومة شراءها لتتجنب تعطيل العملية.


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