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بدء صلاة الخسوف بمساجد مصر الكبرى وحشود المصلين تملأ الجوامع

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:12 م
بدء صلاة الخسوف بمساجد مصر الكبرى وحشود المصلين تملأ الجوامع خسوف القمر
كتب إسماعيل رفعت
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بدأت مساجد مصر فى إقامة صلاة الخسوف تزامنا مع الظاهرة الكونية الفريدة، حيث ملأت جموع المصلين المساجد، كما توافدت السيدات على تيلسكوب مصطفى محمود لمشاهدة الظاهرة الكونية وسط رجاء وفرحة إيمانية بتجمع المسلمين فى المساجد.
 
وتقيم وزارة الأوقاف صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء اليوم الجمعة بالمساجد الكبرى التى تحددها كل مديرية، بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث خسوف كلى وجزئى مساء الجمعة الموافق 27 / 8 / 2018م وتطبيقًا للسنة النبوية المشرفة.
 
وتنبه الوزارة حسب بيان لها، على إقامة الصلاة من خلال أئمتها المعتمدين وعدم السماح لغير المرخص  لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أى فعاليات دعوية بالمساجد.

وصلاة الخسوف سنة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ؛ وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان أو إقامة، وتؤدى ركعتين: بركوعين وسجودين، وهى صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

 

 

 

 


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وزارة الاوقاف

خسوف القمر

تيلسكوب




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