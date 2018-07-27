انطلاق مؤتمر علاج تشوهات العمود الفقرى بحضور 18 خبير أجنبى

كتبت أمل علام

انطلق اليوم بالقاهرة، مؤتمر تشوهات العمود الفقرى، والذى يعقد فى الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس بالقاهرة، برئاسة الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العمود الفقرى بطب القاهرة.

من جانبه قال الدكتور يسرى الهوارى فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع "، أن المؤتمر خاص بتشوهات العمود الفقرى، وعرض الجديد فى مجال علاجها، باشتراك 18 خبير من مختلف دول العالم، من أمريكا والسعودية وإسبانيا وفرنسا والأردن.

وأضاف الدكتور محمد فوزى خطاب أستاذ جراحة العمود الفقرى، سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لتبادل الخبرات مع الجراحين العالميين، حيث يتم مناقشة 95 محاضرة عن علاج تشوهات العمود الفقرى وإصلاح هذه التشوهات من خلال الجراحة، مشيرا إلى أنه تم عرض أسباب تشوهات العمود الفقرى مثل العوامل الوراثية، موضحا أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على كيفية تشخيص المريض وعلاجه بأفضل الطرق.

من جانبه ألقى البروفوسير إبراهيم عبيد أستاذ جراحة العمود الفقرى بجامعة بوردو بفرنسا، محاضرة عن طريقة قياس تشوهات العمود الفقرى، والطريقة المثلى لعلاجها، موضحا أن المحاضرة الثانية عن قص عظمة الفقرة الخامسة القطنية لعلاج تشوهات العمود الفقرى ،حيث أنه أحيانا يكون الاعوجاج بالمنطقة السفلى بالعمود الفقرى وإصلاح هذا النوع عن طريق القص العظمى " استويتومى "، موضحا أنه عادة ما يكون التشوه فى الفقرة الرابعة أو الثالثة القطنية، ولكن فى بعض الأحوال التشوه يكون قريبا من الفقرة الخامسة، ويحتاج إلى إصلاح هذا الاعوجاج من خلال القص، مضيفا أن ميزة هذه الجراحة أنها تعيد شكل العمود الفقرى بطريقة طبيعية.

وأوضح أن شروط إجراء هذه الجراحة هى أن يكون قد فشل فى إجراء عدة جراحات سابقة، باعتبارها الحل الأخير لمثل هذه الحالات الصعبة، وتتطلب فريق طبى متكامل، ومهارات جراحية خاصة.

وألقى عبيد محاضرة أخرى عن إصلاح فشل الجراحات السابقة، من خلال زيادة عدد الفقرات التى يتم تثبيتها، وإصلاح الشكل العام للفقرات التى تم تثبيتها من قبل، وزرع عظام لكى يتم لحمها مع العظام الأصلية، وألقى محاضرة أخرى عن دراسة الشكل الجانبى للعمود الفقرى، وتنوعاته وتغيراته مع العمر.

وأضاف الدكتور إبراهيم عبيد ،أن أهم مميزات جراحات تقويم وتعديل العمود الفقرى لدى البالغين هى:

أولا : زيادة القدرة على الحركة والمشى

ثانيا : تخفيف آلام العمود الفقرى والأعصاب

ثالثا : تغيير شكل العمود الفقرى والشعور بالثقة بالنفس.

رابعا : الاعتماد على أنفسهم فى المشى والحركة وعدم الحاجة لمساعدة الآخرين

أما عن عيوب إجراء الجراحة فهى كالتالى:

* منع حمل الأشياء الثقيلة

*عدم القدرة على الانحناء إلى أسفل