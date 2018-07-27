"اليوم السابع": السيسى يحاور الشباب تحت «قبة جامعة القاهرة»

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، «مؤتمر الشباب» السادس ينطلق اليوم.. السيسى يحاور الشباب تحت «قبة جامعة القاهرة».. الرئيس يتحدث إلى الشعب ويعلن «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان».. ويحضر اجتماع «الأعلى للجامعات».. 3 آلاف مدعو.. و 4 جلسات مهمة على مدار يومين و «التأمين الصحى » أبرز الملفات.. وإجراءات أمنية مكثفة بالجيزة.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «اليوم السابع» ترصد قصص اللاجئين اليمنيين فى مصر.. حكايات يمنيين هاربين من جحيم الحوثيين.. جرحى جاؤوا من محافظات اليمن المختلفة بحثا عن الرعاية.. ولاجئون هربوا من نيران الحرب بحثا عن ملاذ آمن.. «أنور» رفض تجنيد طلاب مدرسته فهددوه بالقتل.. و«سميرة» تنتظر إعادة المعونات والرعاية الطبية.. 2700 طالب يمنى يهربون بالعلم من نيران الحرب.. و«الملحق الثقافى»: الجامعات المصرية تقدم كل التسهيلات

ـ «مؤتمر الشباب» السادس ينطلق اليوم.. السيسى يحاور الشباب تحت «قبة جامعة القاهرة».. الرئيس يتحدث إلى الشعب ويعلن «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان».. ويحضر اجتماع «الأعلى للجامعات».. 3 آلاف مدعو.. و 4 جلسات مهمة على مدار يومين و «التأمين الصحى » أبرز الملفات.. وإجراءات أمنية مكثفة بالجيزة

ـ العقارات التاريخية تحولت لمخازن وورش.. الحرائق تهدد منطقة الفجالة ورئيس حى الأزبكية خارج الخدمة

ـ «اليوم السابع» تكشف من بتسوانا.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلى قبل موقعة تاونشيب المصيرية

ـ «الكونجرس» يشيد بدور السيسى فى تجديد الخطاب الدينى

ـ 193 ألف طالب سجلوا فى «تنسيق» المرحلة الثانية.. والنتيجة الاثنين

ـ «إينى»: ارتفاع إنتاج حقل ظهر من الغاز لـ 1.6 مليار قدم يوميا

ـ وزير الدفاع يزور عددا من مراكز التدريب ويلتقى بالجنود المستجدين وأسرهم.. الفريق محمد زكى: القوات المسلحة حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها

ـ وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيره اليونانى للتعزية فى ضحايا حرائق الغابات

ـ «أوقاف الإسكندرية» تزيل صناديق «النذور» من الزوايا

ـ وزيرة الصحة تتفقد معهدى الرمد والقلب فى «يوم العطاء».. «هالة زايد»: مستشفيات مصر تتكاتف لتنفيذ مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة

ـ الحكومة تنفى 7 شائعات فى 6 أيام.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة إلى 50 سنة.. وفتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات حال تعرضهن للعنف غير صحيح

ـ «موانئ البحر الأحمر» تعلن ارتفاع إيراداتها لـ1.95 مليار جنيه