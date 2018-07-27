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اليوم.. أطول خسوف للقمر بالقرن الـ21.. يستمر فى شكله الكامل ساعة و43 دقيقة

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:13 ص
اليوم.. أطول خسوف للقمر بالقرن الـ21.. يستمر فى شكله الكامل ساعة و43 دقيقة خسوف القمر - أرشيفية
كتب – السيد فلاح ومحمود راغب
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تشهد مصر والوطن العربى، اليوم الجمعة، خسوفًا كليًا للقمر تظهر كافة مراحله بسهولة للعين المجردة، وهو أول خسوف كلى منذ 15 يونيو 2011 محليًا والأطول خلال القرن الحالى الحادى والعشرين حيث يستمر فى شكلة الكلى لمدة ساعة و43 دقيقة، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبًا من سطح القمر.

وسوف يستغرق خسوف القمر الكلى فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبه ظلى - جزئى - كلى - شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبًا، ويستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى - كلى - جزئى" مدة قدرها ساعتين و12 دقيقة.

كما يستغرق خسوف القمر الكلى منذ بدايته حتى نهايته ساعة و43 دقيقة، وسيرى فى مصر والوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن خسوف القمر غدا هو أول خسوف كلى منذ 15 يونيو 2011 محليا والأطول خلال القرن الحالى الحادى والعشرين حيث يستمر فى شكله الكلى لمدة ساعة و 43 دقيقة.

وأوضح التقرير أن خسوف القمر الكلى يحدث عندما يعبر كامل قرص القمر فى داخل ظل الأرض عندها ربما سيأخذ اللون النحاسى أو الأحمر عند الذروة العظمى، وسيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة بشكل استثنائى قرب القمر ذلك كوكب المريخ والذى سيكون بدوره فى حالة التقابل وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003.

 وقال التقرير إن هذا الخسوف يستمر فى شكله الكلى مدة 103 دقيقة وهى من الحالات النادرة أن يستمر الخسوف كلياً هذه المدة ما يجعل هذا الخسوف من الخسوفات الكلية الطويلة بشكل استثنائى والتى تتجاوز فترتها 100 دقيقة أو 1 ساعة و 43 دقيقة.

 


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