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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:06 م
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النواب الأمريكى يوافق على تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:07 ص
النواب الأمريكى يوافق على تخصيص 250 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا مجلس النواب الأمريكى
أ ش أ
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أعلنت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أن مجلس النواب الأمريكى مرر قانون إقرار الدفاع الوطنى للسنة المالية لعام 2019، والذى ينص على تخصيص 250 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وقالت السفارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إن "مجلس النواب الأمريكى دعم تخصيص 250 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا"، موضحة أنها حددت تلك المساعدة بوجه الخصوص فى قانون إقرار الدفاع الوطنى 2019، مشيرة إلى من بين المبلغ 50 مليون دولار موجهة إلى الأسلحة الفتاكة.


وينتظر أن يحظى مشروع قانون إقرار الدفاع الوطنى للسنة المالية 2019 على دعم مجلس الشيوخ الأمريكى، وعقب ذلك يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتوقيع عليه.

 

 


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