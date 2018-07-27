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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
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المقاومة اليمنية تدفع بتعزيزات عسكرية استعدادا لتحرير مدينة زبيد بالحديدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:13 م
المقاومة اليمنية تدفع بتعزيزات عسكرية استعدادا لتحرير مدينة زبيد بالحديدة القوات اليمنية
أ ش أ
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دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومة من التحالف العربى، بتعزيزات عسكرية كبيرة؛ استعدادا لمعركة تحرير مدينة زبيد بمحافظة الحديدة من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن قوات المقاومة تتمركز حاليا على مشارف مدينة زبيد، تأهبا لمعركة كبرى لتحريرها من المليشيات الحوثية، وذلك فى إطار تكتيك عسكرى بما يضمن تحرير المدينة التاريخية دون خسائر فى صفوف المدنيين الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية.

وأشارت الوكالة، إلى أن السيطرة على مدينة زبيد التاريخية- التى تمثل ثانى أهم وأكبر مدن محافظة الحديدة- ضربة قاصمة للمليشيات الحوثية نظرا لوقوعها على خط إمداداتهم فى المناطق الشرقية من المحافظة.


وأوضحت أن المقاومة دفعت بآلاف المقاتلين المدربين؛ للمشاركة فى تحرير مدينة زبيد الاستراتيجية، بالإضافة إلى تأمين المناطق المحررة فى محافظة الحديدة والسيطرة على ما تبقى من مناطق الساحل الغربى.


ويأتى تدفق قوات عسكرية مدربة مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الحديدة ضمن استعدادات المقاومة اليمنية المشتركة لمواصلة عملياتها فى الساحل الغربى وتطهير ما تبقى من مديريات من سيطرة المليشيات الحوثية، وذلك بالتزامن مع تمشيطها لمزارع تقع جنوب التحيتا وصولا إلى مزارع غرب مدينة زبيد التاريخية، والتى تمكنت من السيطرة على مواقع المليشيات وتكبيدهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.


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