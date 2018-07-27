المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

كتب محمد شرقاوى

قال ياسر مصباح الموظف ببنك سى أى بى، المتهم بتهريب مبلغ 180 مليون جنيه من حسابات بعض العملاء بفرع الإسكندرية، إنه سافر إلى الإمارات لزيارة أحد العملاء الذين فتح حسابًا لهم، مؤكدًا "عدت لمصر لتبرئة نفسى من كل ما تم اتهامى به"، مضيفًا أن البنك أكد أن كل العمليات التى تمت كانت بشكل قانونى بنسبة 100%.

وأضاف، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامجه "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، أن البنك حقق فى شكوى لأحد العملاء وسوء تفاهم تسبب فى الأزمة، مضيفًا أنه عمل فى أحد البنوك الخاصة الإماراتية قبل عمله فى بنك سى أى بى، وجذب ودائع للبنك وصلت إلى 8 ملايين دولار، مؤكدًا أنه ذهب إلى دولة الإمارات ما يقرب من 20 مرة، ولم يهرب من مصر، ولكنه كان فى زيارة لأحد العملاء.

وتابع: "قمت بمقاضاة الشخص الذى كتب على مواقع التواصل الاجتماعى باتهامى بسرقة أموال المودعين، وتقدمت باستقالتى من بنى سى أى بى، ولا أعرف إذا تم قبولها من عدمه، وحاولت قدر المستطاع أن أكون متميزًا فى عملى"، مضيفًا أنه ذهب إلى لبنان منذ 6 أشهر بالفعل ولكن لم يقم بفتح حساب بنكى، مؤكدًا أنه لم يثق إلا فى مستشاره القانونى بعد تناول معلومات وأنباء غير صحيحة تخصه والتزم الصمت".