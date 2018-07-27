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المبعوث الأممى باليمن يغادر صنعاء دون تحقيق تقدم فى المفاوضات

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:37 م
المبعوث الأممى باليمن يغادر صنعاء دون تحقيق تقدم فى المفاوضات مارتن جريفث
إيمان حنا
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غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم، الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء.

 

أفادت سكاى نيوز بأن المبعوث الأممى لم ينجح خلال زيارته التى استمرت يومين، فى الحصول على موافقة جماعة "أنصار الله" بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها ضمن خطته بشأن تجنيب الحديدة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي ومسلحي أنصار الله".

 

وأشار المصدر إلى تمسك مسلحي "أنصار الله" بدور إشرافى أممى فى ميناء الحديدة، وأنهم رفضوا الانسحاب من مدينة الحديدة.

 

يذكر أن خطة المبعوث الأممى تتضمن انسحاب مسلحى "أنصار الله" من مدينة الحديدة ومينائها وإحلال قوات أمنية حكومية بدلا عنهم بإشراف أممى.

 

ومن جانبه قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية: "إن الحكومة واضحة فى ردها على المقترحات الأممية لحل الأزمة، انطلاقا من دستور الجمهورية اليمنية، ومن المقررات الأممية، والمبادرة الخليجية ومتمسكة بها من حيث انسحاب الحوثيين من المدن وتسليمهم السلاح وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، ورافضة لتجزئة الحل واختزاله في مدينة الحديدة وميناءها".


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المبعوث الاممى لليمن

مارتن جريفث

اليمن

الحوثيين




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