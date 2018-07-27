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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
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القوات المسلحة تنظم معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:52 م
القوات المسلحة تنظم معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية البحرية المصرية - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى القومى للأجيال القادمة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الإتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى معسكراً للإعاشة الخارجية لطلبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية بالإسكندرية .
 
بدأت فاعليات المعسكر بإستقبال الطلاب والاستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور لواء الوحدات الخاصة البحرية وأهم المعارك التى اشترك فيها اللواء، كما تفقد الطلبة بعض الأنشطة التدريبية المختلفة التي ينفذها أبطال الوحدات الخاصة البحرية والتى تضمنت طوابير اللياقة البدنية، ومهارات الضفادع البشرية، وتمارين الدفاع عن النفس، وميدان الجبال، واقتحام المنشأت، ولنشات الإبحار السريعة.
 
كما أعرب الطلاب خلال مدة المعسكر عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالفخر بقواتهم المسلحة والوحدات الخاصة البحرية، وما تمتلكه من قدرات قتالية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر القومي .
 
وفى ختام المعسكر أعرب الطلاب عن رغبتهم في تحقيق الحلم وشرف الإنتماء لصفوف القوات المسلحة المصرية في المستقبل.

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