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الفلسطينيون يستعدون لإحياء جمعة أطفالنا الشهداء على طول السياج الحدودى لغزة

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:36 ص
الفلسطينيون يستعدون لإحياء جمعة أطفالنا الشهداء على طول السياج الحدودى لغزة مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة
كتب : أحمد جمعة
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يستعد الفلسطينيون، لإحياء جمعة أطفالنا الشهداء، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التى تنظم منذ الثلاثين من مارس الماضى، على طول السياج الحدودى لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار فى غزة سكان القطاع للمشاركة الواسعة فى جمعة أطفالنا الشهداء، كما قالت فى مؤتمر صحفى أمس: إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية اليوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساءً.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التى انطلقت من أجلها وهى حماية حقنا فى العودة إلى فلسطين وكسر الحصار عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.


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