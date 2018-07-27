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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:50 م
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الصين تتهم أمريكا بتعمد تشويه جهودها بشأن الحريات الدينية

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:36 م
الصين تتهم أمريكا بتعمد تشويه جهودها بشأن الحريات الدينية وزير الخارجية الصينى
أ ش أ
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طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن التدخل فى شئونها الداخلية، داعية إياها إلى التخلى عما وصفته بـ"تحيزها" فيما يتعلق بوضع الحريات الدينية.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعقيبا على انتقاد الولايات المتحدة للحريات الدينية فى الصين واعتبارها أن الصين تقف فى "الجانب الخاطئ" حيال هذه الحريات.

وقال "جينج شوانج"، إن "الحكومة الصينية تحترم الحريات الدينية لشعبها الذى يتمتع بحرية التعبد بشكل كامل، وإن أمريكا تتعمد تشويه جهود الصين بهذا الشأن وهو ما يلحق ضررا بالثقة المتبادلة"، داعيا الولايات المتحدة إلى التخلى عن تحيزها والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين.


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