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السبت.. انقطاع التيار الكهربائى عن 6 مناطق بدسوق فى كفر الشيخ

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:01 ص
السبت.. انقطاع التيار الكهربائى عن 6 مناطق بدسوق فى كفر الشيخ انقطاع الكهرباء - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد 6 مناطق بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى، غدًا السبت، لإجراء الصيانة اللازمة لأكشاك الكهرباء، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال اللواء حمدى الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى إشارة من كهرباء دسوق تفيد بفصل التيار الكهربائى، غدًا السبت، عن 5 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة وهى "شارع الجيش أمام حديقة الأسرة والطفولة، وتقسيم خلف المطافى، وشارع المهاجرين، والمستعمرة، وعميرة، وكورنيش النيل أمام نادى القضاة"، ويستمر انقطاع التيار الكهربائى لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بأكشاك تلك المناطق.

 

 


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