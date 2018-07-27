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"الزراعة": طوارئ بالمجازر وحملات مكثفة بأسواق اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:00 ص
"الزراعة": طوارئ بالمجازر وحملات مكثفة بأسواق اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى حملات على مجازر اللحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حالة الطوارئ بمجازر اللحوم ومدى جاهزيتها استعداد لعيد الأضحى للحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن.

 

 وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن هناك حملات مستمرة تشمل متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق، حرصاً على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم، مؤكدا أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين.

 

 وأضاف التقرير، أن الحملات التفتيشية تشمل الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

 


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