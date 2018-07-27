الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر الوطنى السادس للشباب سينعقد على مدار يومين ويشهد 7 جلسات بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن مؤتمرات الشباب تتيح للرئيس التحدث بشكل مباشر وبدون أية حواجز مع الشباب ومنذ عام 2016 إلى اليوم أثبتت هذه المؤتمرات نجاحها.

وتابع، "الموقع الرسمى تلقى أكثر من 600 ألف سؤال من المواطنين ضمن مبادرة أسأل الرئيس".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التريبة والتعليم سيرد على كل أسئلة المواطنين حول النظام التعليمى الجديد ومناقشة الاستراتيجية القومية للتعليم.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية سيساعد فى أية عمل أو إصلاح إدارى.