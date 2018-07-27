الدولار يسجل أعلى مستوى فى 5 أيام قبيل بيانات الناتج المحلى الأمريكى

(رويترز)

ارتفع الدولار اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياته فى خمسة أيام، مع ترقب المستثمرين معرفة بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستفعل أى شيء من شأنه التأثير على العملة الأمريكية التى ظلت قوية لشهور.

وعبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار متجاهلا ما جرت عليه العادة من أن يتجنب زعماء الولايات المتحدة التدخل بشكل علنى فى الأسواق المالية.

لكن العملة الأمريكية ظلت لا تبرح مكانها بالقرب من أعلى مستوى فى عام، والذى سجلته الأسبوع الماضي.

وواصل الدولار صعوده اليوم الجمعة حيث ارتفع 0.4 بالمئة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 94.796، وهو أعلى مستوى فى خمسة أيام، قبل أن يجرى تداوله دون تغير يذكر.

فى الوقت ذاته عوض اليورو بعض خسائره التى منى بها يوم الخميس عندما أبقى البنك المركزى الأوروبى على جدوله الزمنى للتخلى عن سياسته النقدية.

واستقر اليورو عمليا عند 1.1654 دولار.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة هبطت بأكثر من 0.7 بالمئة يوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزى الأوروبي.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 110.965 ين بعدما لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه عقب ارتفاع لفترة وجيزة إلى 111.25 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترلينى عند 1.3123 دولار. وكانت العملة البريطانية هبطت 0.6 بالمئة فى التعاملات الليلية حيث بددت قوة الدولار وزيادة الضبابية بشان مفاوضات الانفصال البريطانى الأثر الإيجابى للمراهنة على رفع بنك إنجلترا المركزى لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالى 0.2 بالمئة إلى 0.7392 دولار أمريكى متعافيا بعض الشيء بعد الهبوط الذى سجله فى اليوم السابق.