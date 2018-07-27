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الخارجية توضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات ضحايا العنف

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:44 ص
الخارجية توضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات ضحايا العنف الخارجية
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس, تواصل المركز  مع وزارة الخارجية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أن بريطانيا لم تصدر أية وثائق من هذا القبيل، ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو السفارة المصرية في لندن بأية توجيهات أو قرارات بريطانية بهذا المعنى.
 
ونفت الوزارة  صحة الخبر جملة وتفصيلاً, مشددة على أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
 
 

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