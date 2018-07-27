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الحرب التجارية تفشل مشروع اندماج "كوالكوم" الأمريكية و"إن إكس بى" الهولندية

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:29 م
الحرب التجارية تفشل مشروع اندماج "كوالكوم" الأمريكية و"إن إكس بى" الهولندية كوالكوم
(أ ف ب)
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تخلت المجموعة الأمريكية لإنتاج أنصاف النواقل "كوالكوم" فى نهاية المطاف عن الاستحواذ على منافستها الهولندية "ان اكس بي" بسبب عدم موافقة السلطات الصينية فى صفقة دفعت على ما يبدو ثمن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ويفترض أن تحصل الصفقات الكبرى التى يمكن أن تؤثر على أسواق عديدة، على موافقة عدد من سلطات ضبط الأسواق فى العالم.

وأعلنت "كوالكوم" فى بيان الخميس انتهاء العملية "بمفعول فورى"، لتدفن بذلك مشروعا أعلن فى 2016 وكان يفترض أن يشكل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ فى هذا القطاع.

وكان رئيس المجموعة الأمريكية ستيف مالينكوف حذر قبل ساعات، من أنه سيتخلى عن المشروع إذا لم تعلن السلطات الصينية موافقتها قبل انتهاء مهلة إنجاز العملية. 

وكانت "كوالكوم" المتخصصة بمكونات الهواتف النقالة تأمل فى إنجاز هذه الصفقة التى تهدف إلى توسيع نشاطاتها لتشمل أسواق السيارات والأجهزة المتصلة بالإنترنت، فى نهاية 2017.

لكنها شهدت تأخيرا فى مراحل عديدة واصطدمت على ما يبدو بالنزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة اللتين تتواجهان بفرض رسوم جمركية متبادلة وتتنافسان فى قطاع التكنولوجيا.

وردا على سؤال بعد ثلاث ساعات على انتهاء المهلة، قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينج أن هذا الملف "لا علاقة له بالخلافات التجارية الصينية الأمريكية".

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أنه يشعر "بخيبة أمل لعدم الحصول على موافقة السلطة المنظمة"، مؤكدا أنه "لا يعرف لماذا اتخذ هذا القرار".

 


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الحرب التجاريه

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