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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:36 ص
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الحبس والعزل عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:00 ص
الحبس والعزل عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح حبس
كتب أحمد إسماعيل
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أوضحت المادة  123 من قانون العقوبات عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وجاء نص المادة كالتالى: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.


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