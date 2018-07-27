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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:58 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يسيطر بشكل كامل على منطقة أبواب الحديد شمال صعدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:14 ص
الجيش اليمنى يسيطر بشكل كامل على منطقة أبواب الحديد شمال صعدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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أكملت قوات الجيش الوطنى اليمنى، سيطرتها على منطقة أبواب الحديد شمال صعدة وحررتها من الميليشيات الحوثية.

وأكد قائد اللواء الأول حرس حدود العميد صالح قروش - فى تصريح لقناة (العربية) الإخبارية، الخميس،  - أن "قوات الجيش الوطنى شنت هجوما عنيفا بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات فى قوات الصاعقة السعودية، وبإسناد جوى من مقاتلات التحالف، على مواقع الميليشيات الحوثية فى منطقة أبواب الحديد وطردتهم منها".

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، كما تمكن الجيش الوطنى من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وشدد قروش على أهمية تحرير منطقة أبواب الحديد التى تعد المدخل الأهم للوصول إلى مركز المديرية، لافتا إلى أنهم ماضون فى استكمال عمليات التحرير ضد االحوثيين حتى تطهير المديرية منهم .

 


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