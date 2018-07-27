التعليم: بدء امتحانات الدور الثانى التحريرية للدبلومات الفنية غدا السبت

كتب محمود طه

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غدا السبت الموافق 28/7/2018 تبدأ امتحانات الدور الثانى التحريرية للدبلومات الفنية، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفنى أنه قد تم إعداد لجان امتحانات الدور الثانى لدبلوم التعليم الفنى (صناعى ـ زراعى ـ تجارى ـ فندقى) للعام الدراسى 2017/2018، مشيرًا إلى أنه سوف تعقد امتحانات العملى للدور الثانى عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018، وأن أعمال تقدير الدرجـــــات للتعليم الفنى التجارى والفندقى تبدأ يوم الجمعة الموافــــــــــق 10/8/2018، وأعمال تقدير الدرجـــــات للتعليم الفنى الزراعى تبدأ يوم السبت الموافـــــــــق 11/8/2018، بينما تبدأ أعمال تقدير الدرجـــــات للتعليم الفنى الصناعى يوم الثلاثاء الموافـــــــق 7/8/2018.

كما أوضح مجاهد أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته "نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (20) لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفنى بنوعياته "نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس" (19) لجنة.

وبالنسبة لأعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية، أشار مجاهد إلى أن إجمالى طلاب التعليم الصناعى (117507) طالبًا/ طالبة، وعدد طلاب التعليم الزراعى (36055) طالبًا/ طالبة.

كما بلغ عدد طلاب التعليم التجارى (79747) طالبًا/ طالبة، وعدد طلاب التعليم الفندقى (6007) طالبًا/ طالبة.

ويبلغ إجمالى عام عدد المتقدمين (239316) طالبًا/ طالبة.

أما بالنسبة لأعداد اللجان بجميع القطاعات، فيبلغ إجمالى عدد لجان التعليم الصناعى (233) لجنة أصلية، وإجمالى عدد لجان التعليم الزراعى (65) لجنة أصلية، أما إجمالى عدد لجان التعليم التجارى فيبلغ (114) لجنة أصلية، بينما يبلغ إجمالى عدد لجان التعليم الفندقى (7) لجنة أصلية، وإجمالى عام عدد اللجان (419) لجنة أصلية.

ولفت مجاهد إلى أن أعداد مراكز توزيع الأسئلة كالتالى: إجمــالى عام (33) مركز (27 محافظة + 6 إدارات (القاهرة – الجيزة)، وإجمالى الأعضاء ( 1085) عضوًا بالمحافظات، و(285) عضوا بإدارات القاهرة، والجيزة (1360) عضوا، كما تبلغ أعداد مقدرى لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير: إجمالى مقدرى التعليم التجارى (4350) مقدر، وإجمالى مقدرى التعليم الفندقى (700) مقدر، بينما يبلغ إجمالى مقدرى التعليم الزراعى ( 1225) مقدر، وإجمالى مقدرى التعليم الصناعى (3750) مقدر، والإجمالى العام يبلغ ( 10025 ) مقــــدر، كما يبلغ إجمالى المنتدبين للجان سير التعليم التجارى ( 11690 ) عضوًا، وإجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الفندقى (1440) عضوًا، وإجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الزراعى (3224) عضوًا، ويبلغ إجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الصناعى (18320) عضوا، بإجمــالى عــــــــــام ( 34674 )عضـوًا.

كما أكد مجاهد أن أعداد المواد الامتحانية (تجارى – فندقى - زراعى – صناعي) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس كالتالى: إجمالى المواد النظرى (614) مادة، وبالنسبة للمواد العملية (94) مادة ليصبح الإجمالى العام(708) مادة.

كما شدد مجاهد على الالتزام بتعليمات اللجنة المركزية لامتحانات التعليم الفنى، وأنه على السادة رؤساء لجان سير الامتحان التنبيه مشددًا على الطلاب والطالبات بعدم اصطحاب التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان، أو أى وسيلة إلكترونية أخرى حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا للقانون الذى أصدره فخامة الرئيس والقرار الوزارى الخاص بإلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ويتم إعلان ذلك فى مكان واضح للطلاب والطالبات باللجنة، وسيتم متابعة امتحانات الدور الثانى من السادة مديرى عموم النوعيات، ومديرى عموم تنمية المواد وموجهى العموم بالقطاع، وسيتم التعامل بكل الحزم مع أى بلاغات تصل عن أى ممارسات خاطئة خلال امتحانات الدور الثانى.