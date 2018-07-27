الرئيسية أخبار عالمية البيت الأبيض: ترامب منفتح أمام زيارة موسكو الجمعة، 27 يوليه 2018 05:08 م أ ف ب إضافة تعليق قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "منفتح" أمام زيارة موسكو. إضافة تعليق إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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