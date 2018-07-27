البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الوطنية للزيوت النباتية" بـ 23.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الوطنية للزيوت النباتية لعدد 19 ألف سهم بقيمة 23.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، وتنفيذ صفقة على أسهم جماعة المهندسين الاستشاريين لعدد 164 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه.

وتنفيذ صفقة على أسهم ابل تكس للمنسوجات لعدد 14 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون جنيه، وشركة سوفت روز انترناشيونال لتحويل الورق والبلاستيك لعدد 51 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 54.3 مليون جنيه بكمية تداول 536 ألف ورقة مالية منفذة.