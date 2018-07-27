البرلمان يقر 12 قانونًا للنهوض بالاقتصاد.. أبرزها صندوق مصر السيادى

كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب، بإجمالى 2757 مادة، وبهذا يعد ذلك الرقم هو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، كما ذكر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وفيما يلى نستعرض القوانين التى أقرها البرلمان فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته:

تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. قانون حماية المستهلك. قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. قانون بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. قانون بتعديل قانونى إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية. قانون بإنشاء صندوق مصر.

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن أول أمس الأربعاء، انتهاء جلسات دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعى الأول على أن يعود البرلمان وفقًا للائحة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.