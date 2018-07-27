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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:09 م
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قبل دقائق من حدوثه..

البحوث الفلكية: التحديق فى القمر لحظة خسوفه الكلى قد يصيب العين بزغللة وقتية

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:50 م
البحوث الفلكية: التحديق فى القمر لحظة خسوفه الكلى قد يصيب العين بزغللة وقتية خسوف القمر
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
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أكد الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن النظر للخسوف الكلى للقمر الذى سيحدث بعد قليل لا يضر العين البشرية.

 

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال ورشة عمل يعقدها معمل أبحاث الشمس بمرصد حلوان، قبل دقائق من الخسوف، أن التحديق فى القمر بلمعانه لفترة طويلة قد يصيب العين وقتياً ببعض الزغللة التى تنتهى بعد دقائق، ويمكن التخلص منها فوراً بوضع قطعة من الثلج أو أى شىء بارد على العين بعد غلق الأجفان.

 

وأشار إلى أنه من فوائد مثل هذه الظواهر الفلكية التفكر فى عظمة الخالق، ودراسة وتصوير بعض الأجرام السماوية التى تتطلب غياب القمر .

 


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