البترول: تنفيذ مشروعات البتروكيماويات باستثمارات تتجاوز 12 مليار دولار

كتب: أحمد أبو حجر

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال المرحلة المقبلة تتميز بقدرتها على تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائدات مرتفعة وتشمل مشروعات جديدة يتم تنفيذها حالياً وأخرى تخضع حالياً للدراسات المبدئية، وأن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير خامات تقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تصدير الفائض.

وأوضح الملا، أن الخطة التى تنفذها وزارة البترول تشمل مشروعات توسعات شركة سيدى كرير "سيدبك" بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته والمقرر تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد على 1.7 مليار دولار.

كما تنفذ مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد بدمياط باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ويعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات والمرحلة الأولى من مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ باستثمارات حوالى 80 مليون يورو.

كما يتم حالياً إجراء دراسات لمجمعين للتكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين الجديدة لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وجارى دراسة إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب اليابانى ممثلاً فى شركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة، بخلاف ما تم مؤخراً من إعلان القطاع الخاص إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9مليار دولار وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع .

وأضاف أنه يتم حالياً دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات فى منطقة العلمين الجديدة وفقاً لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى، لافتاً إلى أن هناك فرصاً لمشاركة القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات.

وعلى جانب آخر، أشار الملا إلى نجاح الوزارة بالتعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة البتروكيماويات المصرية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث فى تنفيذ مشروع جديد لإنتاج مستحلبات الستيرين بجودة عالية تضاهى المنتجات العالمية، التى تعد من المنتجات صديقة البيئة، خاصة بعد فرض العديد من القيود على استخدامات المذيبات العضوية فى العديد من الصناعات لحماية البيئة.

ويهدف هذا المشروع الجديد إلى إنتاج نوعيات مختلفة عالية الجودة من مستحلبات الستيرين أكريليك أحد منتجات القيمة المضافة لمادة الستيرين والتى تلبى جانب من احتياجات السوق المصرى من هذا المنتج الذى يدخل فى العديد من التطبيقات الصناعية والتى تشمل صناعة البويات والنسيج والورق والسجاد وتمهيد الطرق وغيرها من أجل دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير منتج محلى بديلاً عن المستورد وتوفير العملة الصعبة والمساهمة فى تنمية الصناعات الصغيرة، وتسمح التكنولوجيا الجديدة التى يتم تطبيقها فى هذا المشروع بإمكانية تعميمها وتسويقها صناعياً للمستثمرين خاصة أن السوق المحلى والإقليمى يمكن أن يستوعبا العديد من المصانع فى نفس المجال