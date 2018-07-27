الرئيسية أخبار عربية الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقة لفترة الجمعة، 27 يوليه 2018 05:20 م الاحتلال الإسرائيلى أ ف ب إضافة تعليق أعلن الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد فترة قصيرة من الإغلاق. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى شرق خان يونس برصاص الاحتلال الإسرائيلى "حماس" تدين اقتحام الأقصى وتدعو لانتفاضة فى وجه الاحتلال الإسرائيلى اسرائيل فلسطين اخبار العرب اخبار العرب اليوم الاحتلال الاسرائيلى إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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