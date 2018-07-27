الاثنين.. صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بقرية الرياينة بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية، يوم الإثنين المقبل، بالوحدة الصحية بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت جنوب الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة ستتضمن تخصصات الباطنة والأطفال حيث سيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج بتذكرة تكلفتها جنيها واحدا، وسيقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم .