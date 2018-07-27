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الجمعة، 27 يوليه 2018 08:10 ص
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خلال مايو الماضى..

الإحصاء: تراجع قيمة إيداعات "البريد" لـ 8.3 مليار جنيه بانخفاض 9.8%

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 ص
الإحصاء: تراجع قيمة إيداعات "البريد" لـ 8.3 مليار جنيه بانخفاض 9.8% عصام الصغير رئيس هيئة البريد
كتبت هبة حسام
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شهد شهر مايو الماضى "2018" تراجعاً فى حجم كل من الإيداعات والمسحوبات من هيئة البريد المصرى، حيث بلغت قيمة الإيداعات فى هذا الشهر 8.3 مليار جنيه، مقابل 9.2 مليار جنيه إيداعات فى الشهر المماثل له من عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 9.8%.
 
كما تراجعت قيمة المسحوبات إلى 7.5 مليار جنيه خلال مايو 2018، مقابل 8 مليارات جنيه فى مايو 2017، بانخفاض بلغت نسبته 6.3%، وذلك بحسب البيانات الرسمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يوليو الجارى.
 
ووفقاً للنشرة الإحصائية، بلغ عدد عمليات الإيداع خلال مايو الماضى مليون عملية، مقابل 1.2 مليون عملية إيداع فى مايو 2017، فيما بلغ عدد عمليات المسحوبات 1.3 مليون عملية فى مايو 2018، مقابل 1.4 مليون عملية خلال الشهر المماثل من العام الماضى.
 
تجدر الإشارة إلى أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية، تصدر عن جهاز الإحصاء شهرياً، وتضمن عدداً متنوعاً من التقارير والمؤشرات حول مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، وفقاً لآحدث الأرقام والبيانات المتاحة والمتوفرة حول تلك القطاعات.
 
 

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