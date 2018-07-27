"الأمن العام" ينفذ الحكم فى 66 ألف هارب ويضبط 147 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

بدوره نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط " 147 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية ، 12 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 49 متهما ومراقبا هاربين ، 399 دراجة نارية مخالفة، 5 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتهم، تنفيذ 66373 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحيتها، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزته 70 قرصا مخدرا.