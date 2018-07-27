ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت 13 % لتسجل 57 مليون دولار

كتب – إسلام سعيد

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 13 % خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 لتسجل 57 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ويسجل ترتيب مصر حاليا المركز الـ 12 فى العالم ضمن أفضل الدول المنتجة، وتستهدف الشركات المنتجة للأسمنت الوصول بإنتاجها السنوى إلى 86 ألف طن بحلول عام 2020

ويصل حجم إنتاج مصر السنوى من الأسمنت حاليا ما قرب من 60 مليون طن سنويا، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي شركة "إسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للإسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للإسمنت" في بني سويف.

ويسجل متوسط سعر الأسمنت فى المصانع حاليا ما بين 840 – 880 جنيها للطن تسليم مصنع،ويضاف على هذا المبلغ متوسط ما بين 50 إلى 100 جنيه بالنسبة للمستهلك بحسب المنطقة.