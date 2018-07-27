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بالمقارنة مع شهر أبريل..

ارتفاع استهلاك واستيراد البوتاجاز خلال شهر مايو الماضى

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:21 م
ارتفاع استهلاك واستيراد البوتاجاز خلال شهر مايو الماضى أسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفع  استهلاك مصر من البوتاجاز خلال شهر مايو الماضى ليسجل 347.7 ألف طن مرتفعا بنحو 8300 طن عن حجم الاستهلاك المسجل خلال شهر أبريل الماضى والبالغ  نحو 339.4 ألف طن.

وارتفع  استيراد الهيئة العامة للبترول من البوتاجاز بنحو  62.1 ألف طن إذ سجل الاستيراد خلال شهر مايو 2018 نحو 2018.1 بالمقارنة مع حجم الاستيراد خلال شهر أبريل 2018 والبالغ نحو 156 ألف طن.

وارتفع إنتاج البلاد من البوتاجاز خلال شهر مايو الماضى بنحو 5000 طن حيث سجل 165.6 ألف طن بالمقارنة مع إنتاج شهر أبريل الماضى البالغ  نحو 160.2 ألف طن.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى؛ البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80.. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3

 


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