ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 707 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.1 مليون ورقة منفذة على 552 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 84.43% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.57%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 2276 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 592 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 47 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 421 مليون جنيه بحجم تداول 84 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 20 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2698 مليون جنيه بحجم تداول 676 ورقة مالية منفذة من خلال 67 ألف عملية.