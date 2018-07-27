video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إنتاج مصر من البترول يرتفع 101 ألف طن خلال شهر واحد

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:17 ص
إنتاج مصر من البترول يرتفع 101 ألف طن خلال شهر واحد انتاج البترول الخام - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

سجل  إنتاج مصر من الزيت الخام  والمتكثفات والبوتاجاز ارتفاعا قدره نحو 101  ألف طن  خلال شهر مايو الماضى الذى سجل حوالى 2.863 مليون طن بالمقارنة مع إنتاج شهر أبريل 2018 البالغ نحو 2.762 مليون طن.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، أن الإنتاج المحلى من البترول والمتكثفات خلال العام المالى الحالى 2017 وحتى أبريل 2018 سجل نحو 656 ألف برميل، بزيادة تصل لنحو 30 ألف برميل يوميا، حيث سجل إنتاج الزيت الخام خلال هذه الفترة من العام المالى نحو 570 ألف برميل، وشهد إنتاج المتكثفات ارتفاعا بنحو 5000 برميل ليسجل 86 ألف برميل، بعدما استقر العام المالى السابق عند مستوى 81 ألف برميل.

وبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت نحو 2.935 مليون طن  بارتفاع قدره 340 ألف طن عن الاستهلاك المسجل فى شهر أبريل الماضى البالغ 2.595 مليون طن

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على بدء التعاقد للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية

البترول تستهدف إضافة 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى نهاية 2018

البترول: توصيل الغاز للمنازل بقسط شهرى 30 جنيهاً على 6 سنوات بدون مقدم

"البترول": مسح 10 آلاف كيلو بمنطقة البحر الأحمر جيولوجيا تمهيدا للتنقيب

البترول

هيئه البترول

البوتاجاز

انتاج مصر من الزيت الخام

انتاج مصر من البترول

انتاج البترول

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة