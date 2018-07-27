إنتاج مصر من البترول يرتفع 101 ألف طن خلال شهر واحد

كتب أحمد أبو حجر

سجل إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز ارتفاعا قدره نحو 101 ألف طن خلال شهر مايو الماضى الذى سجل حوالى 2.863 مليون طن بالمقارنة مع إنتاج شهر أبريل 2018 البالغ نحو 2.762 مليون طن.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، أن الإنتاج المحلى من البترول والمتكثفات خلال العام المالى الحالى 2017 وحتى أبريل 2018 سجل نحو 656 ألف برميل، بزيادة تصل لنحو 30 ألف برميل يوميا، حيث سجل إنتاج الزيت الخام خلال هذه الفترة من العام المالى نحو 570 ألف برميل، وشهد إنتاج المتكثفات ارتفاعا بنحو 5000 برميل ليسجل 86 ألف برميل، بعدما استقر العام المالى السابق عند مستوى 81 ألف برميل.

وبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت نحو 2.935 مليون طن بارتفاع قدره 340 ألف طن عن الاستهلاك المسجل فى شهر أبريل الماضى البالغ 2.595 مليون طن

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.