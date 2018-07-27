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إقبال كبير على معرض عقارى.. و"OUD" تنتهى من حجز أول 3 عمارات بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:34 م
إقبال كبير على معرض عقارى.. و"OUD" تنتهى من حجز أول 3 عمارات بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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شهد معرض "عقارى" الذى انطلقت فعالياته أمس إقبال كبير من المواطنين الذين حرصوا على شراء وحدات سكنية بمشروعات عقارية، حيث حققت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" أعلى نسبة مبيعات فى الساعات الأولى من انطلاق المعرض.

 

وكشف محمد فريد خميس المالك وعضو مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD " , عن أن اليوم الأول شهد حجز أول 3 عمارات بالكامل من أحدثمشروعات الشركة التى تم إطلاقها خلال المعرض وهو " Jnoub " بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيراً إلى أن العملاء ابدوا اهتماماً كبيراً بالمشروع على الرغم من طرحه للمرة الأولى خلال المعرض ويعد أول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة .

 

وأوضح أن الشركة فتحت باب الحجز على وحدات المشروع بأقل مقدم فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو 14 ألف جنيه، ويقع " Jnoub " بمنطقة مميزة بالحى R7 على مساحة إجمالية 50 فدانا وتبلغ استثماراته المبدئية 3.9 مليار جنيه .

 

ويشتمل على حوالى 1900 وحدة سكنية مابين الشقق والفيلات والتاون والتوين هاوس بمساحات من 125 إلى 260 متراً، و يشمل اقل نسبة بنائية ومساحات شاسعة من اللاند سكيب والمساحات الخضراء والتى تمثل اكثر من 80 % من المساحة الكلية فضلا عن خدمات متنوعة وكبرى منها: أول هايبر ماركت بالعاصمة تحتادارة أحد السلاسل الكبرى وكذلك نادى رياضى اجتماعى .

 

واشار إلى أن الشركة حققت مبيعات قوية من مشروعاتها الاخرى المطروحة ومنها ازادير بالقاهرة الجديدة وكذلك "ماتنجى" والذى يعد أحد مراحل مشروعهاالرائد اورينتال كوست مرسى علم والذى يمتد على مساحة إجمالية 5.5 مليون متر مربع .

 

وشدد على أن السوق العقارى يشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء ولكن يتمثل التحدى الاكبر أمام الشركات فى العمل على تطوير منتجاتها وآلياتها الترويجية التى تتلاءممع احتياجات العملاء وتغيرات السوق .


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