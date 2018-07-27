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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:34 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا - سفاجا"

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:44 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا - سفاجا" انقلاب سيارة -أرشيفية
قنا – هند المغربى
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أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق قنا - سفاجا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد وصول 7 مصابين إلى نقطة بالكيلو 15 طريق قنا سفاجا فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، وهم نيفين عبدالله محمد محمد 30 عاما،  مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ووصال أحمد سيد 9 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، وإبراهيم أحمد سيد 8 سنوات مصاب بسحجات وكدمات، وعويس أحمد سيد 4سنوات، مصاب بسحجات وكدمات، ونورا عبد الله محمد 27 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنى محمد زغلول 7سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد السيد حجاج 43 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالرأس.

تم تم نقل المصابين جميعا إلى  مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات.

 

 


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